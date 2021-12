Calciomercato Juve, McKennie può essere ceduto a gennaio: la situazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Calciomercato Juve: nella finestra di gennaio, i bianconeri potrebbero cedere a sorpresa anche McKennie La Juventus lavora per cedere due giocatori nel mercato di gennaio e farne magari entrare altrettanti (prima una punta e poi un mediano). I principali indiziati a partire sono al momento Ramsey e Arthur. Ma secondo La Gazzetta dello Sport c’è una sorpresa da non sottovalutare: Weston McKennie, che ha qualità indiscutibili (e rare nella rosa) ma non l’applicazione per diventare una colonna della formazione di Allegri. Se la Juve riuscisse a risparmiare o incassare con una o – meglio – due operazioni, potrebbe andare sul mercato con più serenità. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021): nella finestra di, i bianconeri potrebbero cedere a sorpresa ancheLantus lavora per cedere due giocatori nel mercato die farne magari entrare altrettanti (prima una punta e poi un mediano). I principali indiziati a partire sono al momento Ramsey e Arthur. Ma secondo La Gazzetta dello Sport c’è una sorpresa da non sottovalutare: Weston, che ha qualità indiscutibili (e rare nella rosa) ma non l’applicazione per diventare una colonna della formazione di Allegri. Se lariuscisse a risparmiare o incassare con una o – meglio – due operazioni, potrebbe andare sul mercato con più serenità. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, progetto Gravenberch: con uno sforzo e la mano di Mino Raiola, ecco perché si può - Gazzetta_it : Juve: Martial subito poi #Scamacca Ma prima la società deve cedere #mercato - Gazzetta_it : Juve, fai il colpo Vlahovic: se lo prendi ora, puoi ripagartelo in sei mesi. Tackle, la rubrica di @vocalelli - ZonaJuventina : RT @lucabianchin7: Anthony #Martial è tra i possibili rinforzi della #Juve in attacco. ??cambierà squadra a gennaio ??è interessato all’Itali… - TUTTOJUVE_COM : Juve, Allegri vuole un partner 'credibile' per Locatelli a centrocampo -