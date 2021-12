Bonus Terme | la richiesta di proroga per l’utilizzo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladidelper permettere ai cittadini di usare per più tempo l’incentivo statale che ha aiutato molto il settore dei viaggi e del turismo. Siete tra i tanti che non hanno potuto sfruttare il loro? Non perdete completamente le speranze perché da Federe Federturismo è arrivata la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

svirgola2 : @sirmacs ma io negherei qualsiasi aiuto economico a chi nel chiederlo indossa giacca, cravatta e camicia stirata, a… - ale_ferrigno : RT @federterme: #bonusterme misura di sostegno varata dal @MISE_GOV ha avuto grande successo. Al #governo chiediamo proroga fruizione ?? ht… - GigiCrimi : @arualuas @Misurelli77 Conte ha messo il cash back, Draghi l'ha tolto. Conte ha messo il blocco dei licenziamenti,… - federterme : #bonusterme misura di sostegno varata dal @MISE_GOV ha avuto grande successo. Al #governo chiediamo proroga fruizio… - pablo__liberal : @marioerdrago @PillaPaladini @HuffPostItalia Forse perché il bonus Renzi era effettivamente un credito Irpef e non… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Terme

Per festeggiare il Natale e il Capodanno nel pieno relax e benessere ci sono ben dueda sfruttare a dicembre: ilvacanze 2021 e il2021 . Se invece vuoi sfruttare iper ...Con la pandemia, ci siamo scatenati nell'inventarea favore di tutti e tutto, persino per andare in vacanza o alle. Il ritorno dell'inflazione minaccia questa pessima gestione dei conti ...Siete tra i tanti che non hanno potuto sfruttare il loro Bonus Terme? Non perdete completamente le speranze perché da Federterme e Federturismo è arrivata la richiesta di una proroga della fruizione ..."Alla luce delle nuove limitazioni per effetto della variante omicron che provocano una diffusa incertezza tra gli italiani riteniamo che la richiesta di Federterme al Governo di prorogare la [...] ...