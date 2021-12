Il centrocampista azzurro non recupera per il Milan: rientro previsto direttamente per il 2022 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Napoli deve fare la conta degli infortunati in vista del big match di domenica contro il Milan a San Siro. recuperati Anguissa e Insigne, Luciano Spalletti rischia di dover fare a meno di Mario Rui, Piotr Zielinski ed Elif Elmas, oltre ai lungodegenti Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. E Fabian Ruiz? Della sua situazione ne ha parlato La Gazzetta dello Sport. Infortunio Fabian Ruiz Il centrocampista spagnolo, out dalla sfida con il Sassuolo dello scorso primo dicembre, non è ancora al meglio. La sua infiammazione non migliora e nel corso della giornata di ieri non ha nemmeno svolto terapie a causa di alcuni sintomi influenzali. Un suo recupero per il big match contro il Milan sembra improbabile e con molte probabilità Fabian dovrà rinunciare anche all’ultima gara dell’anno contro lo Spezia, in programma al ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Napoli deve fare la conta degli infortunati in vista del big match di domenica contro ila San Siro.ti Anguissa e Insigne, Luciano Spalletti rischia di dover fare a meno di Mario Rui, Piotr Zielinski ed Elif Elmas, oltre ai lungodegenti Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. E Fabian Ruiz? Della sua situazione ne ha parlato La Gazzetta dello Sport. Infortunio Fabian Ruiz Ilspagnolo, out dalla sfida con il Sassuolo dello scorso primo dicembre, non è ancora al meglio. La sua infiammazione non migliora e nel corso della giornata di ieri non ha nemmeno svolto terapie a causa di alcuni sintomi influenzali. Un suo recupero per il big match contro ilsembra improbabile e con molte probabilità Fabian dovrà rinunciare anche all’ultima gara dell’anno contro lo Spezia, in programma al ...

Advertising

SeEarn : RADIO KKN – CONDIZIONI ZIELINSKI: IL CENTROCAMPISTA AZZURRO HA LA FEBBRE #Zielinski #condizioni #salute #febbre… - NCN_it : RADIO KKN – CONDIZIONI ZIELINSKI: IL CENTROCAMPISTA AZZURRO HA LA FEBBRE #Zielinski #condizioni #salute #febbre… - ContropiedeA : Il Napoli troverà Luperto in difesa e il centrocampista albanese classe 99 Nedim Bajrami sotto osservazione del clu… - tuttonapoli : Dopo Hamsik c'è Elmas: dal 2015 un centrocampista azzurro non segnava due gol in Europa - GoldelNapoli : Le parole del centrocampista azzurro dopo la vittoria con il Leicester -