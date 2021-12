Green pass, Consulta: "Certificato per accedere a Camere non viola attribuzioni parlamentari" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio due conflitti di attribuzione tra poteri, promossi, rispettivamente, da otto deputati iscritti alla componente del gruppo misto “L'Alternativa c'è” e dal senatore Gianluigi Paragone. Entrambi hanno ad oggetto le delibere con cui gli organi interni di Camera e Senato – alla luce dell'articolo 9 quinquies del decreto legge n. 52 del 2021 – hanno richiesto il Green pass per partecipare ai lavori parlamentari. In attesa del deposito dell'ordinanza, l'Ufficio Stampa della Corte costituzionale fa sapere che i conflitti sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che dai ricorsi non emerga alcuna manifesta lesione delle attribuzioni proprie dei parlamentari e che spettino all'autonomia delle due ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio due conflitti di attribuzione tra poteri, promossi, rispettivamente, da otto deputati iscritti alla componente del gruppo misto “L'Alternativa c'è” e dal senatore Gianluigi Paragone. Entrambi hanno ad oggetto le delibere con cui gli organi interni di Camera e Senato – alla luce dell'articolo 9 quinquies del decreto legge n. 52 del 2021 – hanno richiesto ilper partecipare ai lavori. In attesa del deposito dell'ordinanza, l'Ufficio Stampa della Corte costituzionale fa sapere che i conflitti sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che dai ricorsi non emerga alcuna manifesta lesione delleproprie deie che spettino all'autonomia delle due ...

