Covid, le città richiudono per le feste: niente evento di Capodanno a Milano, annullato a Roma. Dal Trentino alla Campania, i divieti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non ci sarà alcun evento per il Capodanno in piazza a Milano, mentre il concerto già in programma al circo Massimo a Roma è stato annullato. Le conseguenze della continua crescita dei contagi e le incognite legate alla variante Omicron spingono gli amministratori locali a ripristinare le restrizioni in vista delle festività natalizie. Il Covid costringe ancora alla prudenza: in attesa di eventuali misure del governo centrale, nelle città tornano le misure per evitare assembramenti pericolosi. I sindaci del Trentino hanno deciso di evitare i festaggiamenti in piazza per la notte di San Silvestro. E ci sono anche i primi governatori che decidono di agire: in Campania Vincenzo De Luca ha firmato i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non ci sarà alcunper ilin piazza a, mentre il concerto già in programma al circo Massimo aè stato. Le conseguenze della continua crescita dei contagi e le incognite legatevariante Omicron spingono gli amministratori locali a ripristinare le restrizioni in vista delle festività natalizie. Ilcostringe ancoraprudenza: in attesa di eventuali misure del governo centrale, nelletornano le misure per evitare assembramenti pericolosi. I sindaci delhanno deciso di evitare i festaggiamenti in piazza per la notte di San Silvestro. E ci sono anche i primi governatori che decidono di agire: inVincenzo De Luca ha firmato i ...

giuslillo : @nytimes La polizia della città tedesca di Dresda hanno sequestrato armi, tra cui una pistola e diverse balestre, a… - InfoLtnews : Lamezia, 6 nuovi positivi al Covid e 16 guariti. Il totale dei casi è 163 - mariagraziaiole : RT @lo_spiffero: @Alberto_Cirio invita i vaccinati ad andare a #Torino a fare shopping e vivere la città, durante il raduno dei No Green Pa… - lo_spiffero : @Alberto_Cirio invita i vaccinati ad andare a #Torino a fare shopping e vivere la città, durante il raduno dei No G… - TgrRai : #Sassari, per nascondere la #droga se la mettevano in bocca e poi la passavano alla bocca dei clienti, incuranti de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid città Omicron può 'legarsi' ai topi. Allarmante studio danese: come la pandemia può peggiorare ...Biotechnology dove sono stati condotti questi esperimenti è stato utilizzato non il virus di Covid, ... che nei secoli scorsi vivevano a stretto contatto con gli abitanti delle città a causa delle ...

Draghi: Tampone per entrare in Italia? Non c'è molto da riflettere, i nostri dati in Ue sono i migliori ...che stanno già illuminando gli edifici e i monumenti di tutta la città". Ore 10.44 - Agenas, sale al 10% tasso occupazione delle intensive A livello nazionale, i posti occupati da pazienti Covid ...

Benessere in tempo di Covid: dove si vive meglio in Italia nel... Io Donna ...Biotechnology dove sono stati condotti questi esperimenti è stato utilizzato non il virus di, ... che nei secoli scorsi vivevano a stretto contatto con gli abitanti dellea causa delle ......che stanno già illuminando gli edifici e i monumenti di tutta la". Ore 10.44 - Agenas, sale al 10% tasso occupazione delle intensive A livello nazionale, i posti occupati da pazienti...