Slitta il via libera alla manovra, ma nessuna mediazione sullo sciopero (Di martedì 14 dicembre 2021) Cgil e Uil confermo lo sciopero generale del 16 dicembre. E il governo ieri prima ha fatto filtrare di non aver urgenza di incontrare di nuovo i sindacati. Poi, a metà pomeriggio, ha formalizzato ai tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil l’invito per discutere della prossima riforma delle pensioni il 20 dicembre alle 15.30. Il leader della Cgil Maurizio Landini al Fatto Quotidiano dice che sarà uno «sciopero politico» che «dà voce a chi sta male e non vota». Pierpaolo Bombardieri, Uil, a Repubblica spiega che la mobilitazione ha riaperto il confronto con il governo. E la convocazione del 20 dicembre ne sarebbe la prova, spiega. Ma l’apertura del tavolo delle pensioni, in realtà, era già stata concordata. Sulla manovra, invece, Draghi tira dritto e, anzi, prova ad accelerare. Provando a districarsi tra i giochini politici dei ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 dicembre 2021) Cgil e Uil confermo logenerale del 16 dicembre. E il governo ieri prima ha fatto filtrare di non aver urgenza di incontrare di nuovo i sindacati. Poi, a metà pomeriggio, ha formalizzato ai tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil l’invito per discutere della prossima riforma delle pensioni il 20 dicembre alle 15.30. Il leader della Cgil Maurizio Landini al Fatto Quotidiano dice che sarà uno «politico» che «dà voce a chi sta male e non vota». Pierpaolo Bombardieri, Uil, a Repubblica spiega che la mobilitazione ha riaperto il confronto con il governo. E la convocazione del 20 dicembre ne sarebbe la prova, spiega. Ma l’apertura del tavolo delle pensioni, in realtà, era già stata concordata. Sulla, invece, Draghi tira dritto e, anzi, prova ad accelerare. Provando a districarsi tra i giochini politici dei ...

Advertising

Linkiesta : Slitta il via libera alla manovra, ma nessuna mediazione sullo sciopero - messveneto : Slitta l’ok alla manovra. Bollette, subito il decreto con i 3,8 miliardi di aiuti: Dopo Natale il via libera alla… - Debora72174569 : Luca Fontana: 'Io, tredici husky e una slitta. In Appennino' VIDEO - ilSicilia : #Cronaca #TrasportiMobilità Via Garipoli a Taormina: la riapertura slitta a Pasqua? - Nazione_Siena : Per la Chiantigiana c’è il Firenze Ovest Il via slitta alle 17 -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta via L'unica cosa certa della Manovra è che slitta ancora Continuano le discussioni intorno alla legge di Bilancio tanto che la sua approvazione continua ad essere spostata in avanti. Diventa infatti sempre più probabile l'ipotesi di un via libera alla Manovra dopo Natale. Nella riunione di ieri mattina tra governo e maggioranza sono dunque continuare le tensioni sia sulle proposte da segnalare che sul settore dell'automotive, sulle ...

Roma Lido, mai una gioia: lunedì mattina con attese di 35 minuti. E slitta anche il passaggio a Cotral ... oppure qualche fortunato che correndo ce la fa', lamentano i pendolari via social. Il passaggio a Cotral slitta Se entro il 31 dicembre Atac ha comunicato che la linea riacquisirà le tre fermate ...

Martone, al via oggi il “Natale in slitta” della Pro Loco Il Reggino Vaccini ai bambini, partenza rimandata a Massa. Ma il 53% ha già prenotato la prima dose Slittano di un giorno le somministrazioni in via Bassa Tambura a Massa per la fascia di età da 5 a 11 anni. Si comincia venerdì ...

Tanta solidarietà sotto l’albero di Natale della Disabili No Limits di Giusy Versace “Prestiamo la slitta a WonderGiusy” e “Agos X-Mas RunArt for Good”: al via le due corse virtuali a favore della Disabili No Limits.Lunedì 13 dicembre 2021 – C’è tanta solidarietà sotto l’albero di Nat ...

Continuano le discussioni intorno alla legge di Bilancio tanto che la sua approvazione continua ad essere spostata in avanti. Diventa infatti sempre più probabile l'ipotesi di unlibera alla Manovra dopo Natale. Nella riunione di ieri mattina tra governo e maggioranza sono dunque continuare le tensioni sia sulle proposte da segnalare che sul settore dell'automotive, sulle ...... oppure qualche fortunato che correndo ce la fa', lamentano i pendolarisocial. Il passaggio a CotralSe entro il 31 dicembre Atac ha comunicato che la linea riacquisirà le tre fermate ...Slittano di un giorno le somministrazioni in via Bassa Tambura a Massa per la fascia di età da 5 a 11 anni. Si comincia venerdì ...“Prestiamo la slitta a WonderGiusy” e “Agos X-Mas RunArt for Good”: al via le due corse virtuali a favore della Disabili No Limits.Lunedì 13 dicembre 2021 – C’è tanta solidarietà sotto l’albero di Nat ...