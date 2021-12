Roma, banda del buco in azione: rapinato l’Unicredit (Di martedì 14 dicembre 2021) Una rapina degna di un film poliziesco quella che è avvenuta oggi in via Cornelia 13. Due rapinatori si sono introdotti nella banca e hanno portato via due sacchi di denaro, fuggendo attraverso un foro presente nella struttura e che collegava la banca al condominio adiacente. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, ma i due sono riusciti a darsi alla macchia. Gli agenti stanno attualmente indagando. Leggi anche: Cadavere riverso sui binari: è giallo in Stazione Erano le 12.40 di oggi quando presso l’Unicredit di via Cornelia 13 si sono presentate due persone. Gli individui si sono divisi: uno è rimasto fuori dalla banca, l’altro è entrato e ha asportato la pistola della guardia giurata presente per la vigilanza. La coppia di rapinatori ha quindi rubato due sacchi contenenti denaro e si è data poi alla fuga ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) Una rapina degna di un film poliziesco quella che è avvenuta oggi in via Cornelia 13. Dueri si sono introdotti nella banca e hanno portato via due sacchi di denaro, fuggendo attraverso un foro presente nella struttura e che collegava la banca al condominio adiacente. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, ma i due sono riusciti a darsi alla macchia. Gli agenti stanno attualmente indagando. Leggi anche: Cadavere riverso sui binari: è giallo in StErano le 12.40 di oggi quando pressodi via Cornelia 13 si sono presentate due persone. Gli individui si sono divisi: uno è rimasto fuori dalla banca, l’altro è entrato e ha asportato la pistola della guardia giurata presente per la vigilanza. La coppia diri ha quindi rubato due sacchi contenenti denaro e si è data poi alla fuga ...

