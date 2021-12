Il giornalista stronca Arthur | “Luis Alberto vale dieci volte lui!”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Parole al veleno quelle con le quali Riccardo Cucchi, noto, commenta il possibile scambio traed. Secondo lui, il centrocampista spagnolo della Lazio sarebbe di gran lunga meglio del brasiliano. Il tutto è riportato attraverso un tweet: Allora: #10 #. Eguadagna il doppio di #Immobile. Vedremo come andrà. Fiducia in #Sarri. Ma la qualità dinon si discute. E aggiungo pure un #ForzaLazio.— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) December 14, 2021 TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Lazio, duro scontro tra Sarri e due suoi giocatori: le parole al veleno

