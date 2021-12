Dacia, con nuovo Duster arriva l’offerta “Up & Go” (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dacia ha creato l’offerta UP & GO per rispondere in modo puntuale e semplice alle reali esigenze dei suoi clienti: un veicolo nuovo full optional (“UP”), consegnato in tempi più rapidi (“GO”). Proposta su nuovo Duster, l’offerta UP & GO è disponibile nelle versioni 4×2 bifuel benzina/GPL ECO-G 100 e 4×2 Diesel dCi 115. l’offerta aggiunge all’allestimento Prestige, già completo, 2 ulteriori equipaggiamenti di serie: la Multiview Camera (4 telecamere per facilitare le manovre) e la Keyless Entry. La motorizzazione diesel è dotata anche di ruota di scorta, offrendo al cliente un vantaggio complessivo che, in Italia, può raggiungere i 350 euro. l’offerta UP & GO ha già ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –ha creatoUP; GO per rispondere in modo puntuale e semplice alle reali esigenze dei suoi clienti: un veicolofull optional (“UP”), consegnato in tempi più rapidi (“GO”). Proposta suUP; GO è disponibile nelle versioni 4×2 bifuel benzina/GPL ECO-G 100 e 4×2 Diesel dCi 115.aggiunge all’allestimento Prestige, già completo, 2 ulteriori equipaggiamenti di serie: la Multiview Camera (4 telecamere per facilitare le manovre) e la Keyless Entry. La motorizzazione diesel è dotata anche di ruota di scorta, offrendo al cliente un vantaggio complessivo che, in Italia, può raggiungere i 350 euro.UP; GO ha già ...

