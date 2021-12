(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’applicazione delle riforme economiche introdotte dal principe ereditario Mohammed Bin Salman, unita aldel prezzo del petrolio, ha permesso al bilancio statale di Riad di risollevarsi riducendo il deficit pubblico e registrando il primo surplus dopo quasi 10 anni. È questo il dato che è emerso dal Consiglio dei ministri del governoche si è svolto il 12 dicembre sera a Riad nel quale è stato approvato il bilancio statale per il 2022. Il re Salman Bin Abdel Aziz ha annunciato che le spese del budget totale ammontano a 955 miliardi di riyal sauditi (254,6 miliardi di dollari), le entrate stimate a 1.045 trilioni di riyal sauditi (278,6 miliardi di dollari) e le eccedenze hanno raggiunto i 90 miliardi di riyal (24 miliardi di dollari). A dare invece la lettura politica di questi numeri durante la riunione è stato il principe ereditario, ...

Advertising

formichenews : Con la Vision e il rialzo del greggio riparte l’economia saudita L'articolo di Massimiliano @Boccolini ??… - PxchoH : voglio vedere manuel che piange tipo elio perlman e guarda fuori dalla finestra dell'ospedale con vision of gideon… - Vision_Forex : OGGI ore 11:00 - MARKET NEWS con Paolo Cardenà, Giuseppe Cericola e Paolo Serafini ! ?? Focus su: è la “S”ettimana… - BstefanoG1971 : @_vedocose Ma veramente! Oltre che sicurezza ci avrebbe fatto status symbol. Ma quando sei gretto e non hai la visi… - leaflet7575 : HUAWEI nova 9 Smartphone, Fotocamera Ultra Vision da 50 MP, Display OLED a 120 Hz, Batteria di lunga durata con HUA… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Vision

La sicurezza sui mezzi pubblici è un problema serio e urgente, che non si risolvela separazione tra uomini e donne, mainterventi strutturali che cominciano dalla formazione del personale e ...Ho anche già pronto il titolo del filmlei protagonista: Da Cubaamore. #2 Elizabeth Olsen (USA/Norvegia, 1989) Elizabeth Olsen in versione Wanda è un'autentica. #1 Zendaya (USA, 1996) ...Il Consiglio dei ministri saudita del 12 dicembre ha approvato il bilancio statale 2022 con il primo surplus da quasi 10 anni ...di Silvia Pagliuca Diversità. È una delle parole che ritorna più spesso nella conversazione con Virginia Stagni, Business Development Manager del Financial Times, la più giovane manager mai assunta da ...