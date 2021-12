Albergatori in ginocchio, persi 10 miliardi in 2 anni. «Il governo rinnovi il bonus vacanze» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il biennio della pandemia ha messo in ginocchio il settore alberghiero e dell’accoglienza turistica. I numeri sono impietosi. Il settore ricettivo italiano chiuderà il 2021 con una perdita di quasi 10 miliardi di euro. Con un calo di oltre il 36% rispetto al 2019. Nei due anni dell’esplosione del virus, mancano all’appello circa 24 miliardi di euro per gli Albergatori. Crisi turismo, in 2 anni sfumati 10 miliardi Lo segnala il centro studi di Federalberghi nel preconsuntivo diffuso in occasione delle stime sulle prossime festività natalizie. La situazione di difficoltà è generalizzata. Basti ricordare che la scorsa stagione invernale è stata completamente azzerata, che meeting e congressi sono ancora soggetti a limitazioni. Nonostante i segnali positivi che si sono ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il biennio della pandemia ha messo inil settore alberghiero e dell’accoglienza turistica. I numeri sono impietosi. Il settore ricettivo italiano chiuderà il 2021 con una perdita di quasi 10di euro. Con un calo di oltre il 36% rispetto al 2019. Nei duedell’esplosione del virus, mancano all’appello circa 24di euro per gli. Crisi turismo, in 2sfumati 10Lo segnala il centro studi di Federalberghi nel preconsuntivo diffuso in occasione delle stime sulle prossime festività natalizie. La situazione di difficoltà è generalizzata. Basti ricordare che la scorsa stagione invernale è stata completamente azzerata, che meeting e congressi sono ancora soggetti a limitazioni. Nonostante i segnali positivi che si sono ...

