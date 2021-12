Povia non partecipa alla manifestazione No Green Pass a Genova. 'Positivo al Covid' (Di domenica 12 dicembre 2021) 'Leggo scemenze', ha scritto Povia postando il Passaggio di un articolo che lo includeva in un elenco di esclusi dal festival. 'Sono anni che non mi presento - ha aggiunto - ci tengo a dirlo'. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021) 'Leggo scemenze', ha scrittopostando ilaggio di un articolo che lo includeva in un elenco di esclusi dal festival. 'Sono anni che non mi presento - ha aggiunto - ci tengo a dirlo'.

fanpage : Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid - borghi_claudio : Povia si è ammalato e il brillante gastroenterologo pensa bene di fare un tweet del genere. A ME non verrebbe mai i… - FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - bolli_donatella : RT @borghi_claudio: Povia si è ammalato e il brillante gastroenterologo pensa bene di fare un tweet del genere. A ME non verrebbe mai in me… - dome_pisani : RT @fanpage: Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid -