Il Covid uccide un'icona del punk dei '70: di chi si tratta? (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Covid-19 ha ucciso un altro personaggio noto, stavolta nel mondo della musica. Thomas 'Mensi' Mensforth, noto per aver fatto parte della band punk rock Angelic Upstarts, è deceduto a causa di complicazioni insorte con il contagio. Mensi, come lo ricordano tutti, aveva 65 anni ed era ricoverato da qualche giorno in terapia intensiva. La morte è sopraggiunta venerdì 10 dicembre, lasciando sgomenti i fan dell'artista e del gruppo, con cui si era unito nel 1977. Mensi, infatti, viene ricordato nei tantissimi tributi comparsi sui social come "la leggenda del punk rock". Sulla pagina Instagram, dove è stato confermato il suo decesso, è comparsa una foto in bianco e nero dell'icona del punk, con tanto di didascalia struggente.

