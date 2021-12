Serie C-Girone C, 18a giornata: Palermo in trasferta a Catania, chiude il Bari (Di sabato 11 dicembre 2021) Diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il Palermo è impegnato nel derby contro il Catania, posticipo domenicale tra Bari e Taranto. Il Monopoli ospita il Latina, Avellino in trasferta con la Vibonese Leggi su mediagol (Di sabato 11 dicembre 2021) DiciottesimadelC diC. Ilè impegnato nel derby contro il, posticipo domenicale trae Taranto. Il Monopoli ospita il Latina, Avellino incon la Vibonese

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Lazio, il calendario diventa fitto con l'Europa League ...del girone dopo lo 0 - 0 contro il Galatasaray, ora tocca sfidare le terze della Champions League. La squadra di Sarri, come le altre seconde classificate nei gironi, verrà considerata testa di serie.

Juventus su Vlahovic: da Adani e Cassano il consiglio che fa discutere Il campionato di serie A si avvia verso la sosta natalizia e il conseguente giro di boa del girone di andata. A gennaio potrebbe cominciare una nuova stagione specie se ci sarà qualche botto di mercato. Tra le più ...

Serie D: il programma della quattordicesima giornata nel girone E PerugiaToday A2 - Chiusi sfida Ravenna. Bassi: "Livello altissimo, dobbiamo rimanere umili" Conferenza stampa di presentazione della undicesima giornata del Girone Rosso della Serie A2 Old Wild West che vedrà contrapposte Orasì Ravenna e Umana San Giobbe Chiusi. La partita ...

L’Unibasket a caccia di un succeso per chiudere al meglio il girone di andata Giro di boa per il Campionato di Serie C Gold Nazionale 2021-2022 che questo weekend chiude il proprio girone di andata nel penultimo match in calendario prima della pausa natalizia. A far visita all’ ...

