Putin | l’Ucraina e le promesse disattese L’analisi di Jean

Leggi su formiche

(Di sabato 11 dicembre 2021) Come previsto, l’incontro virtuale fra Biden enon ha portato a nessuna soluzione per lo stallo strategico esistente in Ucraina. Gli Usa hanno ribadito la loro intenzione di rispondere, con i loro alleati europei, a un attacco russo con pesanti sanzioni economiche: congelamento del Nord Stream II e inconvertibilità fra dollaro e rublo. Verosimilmente anche con l’accelerazione della consegna a Kiev di armamenti moderni.ha ribadito la necessità per la Russia di ottenere un trattato formale, che escluda la possibilità dell’accessione delalla Nato e forse anche all’Ue, la legittimità dell’ammassamento di truppe in prossimità del territorio ucraino e il diritto d’intervenire in caso d’attacco ucraino per la riconquista delle regioni separatiste filorusse. Di fatto, il colloquio ha confermato la fine degli accordi ...