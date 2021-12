Il trucco di Natale oro rosso e nero di Adriana Spink: perfetto per le feste (Di sabato 11 dicembre 2021) Il trucco di Natale secondo Adriana Spink non ha bisogno di essere eccessivo, ma di certo dev’essere di impatto. La beauty influencer ha proposto infatti una combinazione dei colori tradizionali del Natale abbinati con grande intelligenza e soprattutto secondo le tendenze di make up più popolari del 2021. Ogni anno le tendenze di make up incoronano una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 11 dicembre 2021) Ildisecondonon ha bisogno di essere eccessivo, ma di certo dev’essere di impatto. La beauty influencer ha proposto infatti una combinazione dei colori tradizionali delabbinati con grande intelligenza e soprattutto secondo le tendenze di make up più popolari del 2021. Ogni anno le tendenze di make up incoronano una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MeHugIdols : Dopo 8 ore di trucco e parrucco, entra in casa @Fedez vestito da Babbo Natale Leone: papà! #TheFerragnezLaSerie… - cantastorie_ : RT @Spettatricegfv1: #TheFerragnezLaSerie Fedez che passa otto ore di trucco per sembrare Babbo Natale per poi essere liquidato da Lello co… - LittleMel92 : RT @Spettatricegfv1: #TheFerragnezLaSerie Fedez che passa otto ore di trucco per sembrare Babbo Natale per poi essere liquidato da Lello co… - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Focus sulla collezione di Natale firmata Chanel (i rossetto sono super, qui sotto il nostro preferito: Légendaire) e come… - We_Are_Legends1 : RT @artwkindness: Non Fedez che ha rischiato di soffocare per il calco per poi sorbirsi otto ore di trucco per diventare Babbo Natale e poi… -