Continua la “sfida” tra i figli di Maradona e Stefano Ceci: manager denunciato per truffa aggravata (Di sabato 11 dicembre 2021) Non trovava pace da vivo, non riesce a trovarla da morto: a più di un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona Continuano le lotte per la sua eredità. Diego Maradona Junior Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino c’è un nuovo capitolo della guerra legale tra i figli di Maradona e Stefano Ceci, amico e manager di Diego e titolare dei diritti d’immagine del Pibe. I cinque figli di Diego, affidati da uno studio romano, hanno presentato alla Procura di Napoli le denunce per truffa aggravata e diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Ceci. Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Non trovava pace da vivo, non riesce a trovarla da morto: a più di un anno dalla scomparsa di Diego Armandono le lotte per la sua eredità. DiegoJunior Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino c’è un nuovo capitolo della guerra legale tra idi, amico edi Diego e titolare dei diritti d’immagine del Pibe. I cinquedi Diego, affidati da uno studio romano, hanno presentato alla Procura di Napoli le denunce pere diffamazione a mezzo stampa nei confronti di

Ultime Notizie dalla rete : Continua sfida Formazioni ufficiali Manchester City - Wolves, Premier League 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Manchester City - Wolves , sfida valida per la 16esima giornata della Premier League 2021/2022 . Continua la grande battaglia nelle prime posizioni della classifica, con la squadra di Guardiola capolista ma con un solo punto di ...

Il Villadose ringrazia Emanuel Pellegrini e Stefano Zanardi VILLADOSE (Rovigo) - Continua il programma della prima fase del campionato di serie C 2021/22 per il Fulvia Tour ... dato che la sfida di domenica con calcio d'inizio alle 14:30 sarà disputata negli ...

Diaz contro Deulofeu: la strana sfida dei Diez spagnoli La Gazzetta dello Sport Mignani: "Taranto squadra vivace. Campioni d'inverno, conterebbe poco. I derby e il tifo..." Per il Bari è la vigilia di una delle partite più attese della stagione: domani andrà infatti in scena l'attesissimo derby con il Taranto, in programma alle ore ...

Mignani: "Taranto squadra vivace. Campioni d'inverno, conterebbe poco. Derby? Belli, ma contano i punti" Per il Bari è la vigilia di una delle partite più attese della stagione: domani andrà infatti in scena l'attesissimo derby con il Taranto, in programma alle ore ...

