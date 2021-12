Ultime Notizie Roma del 10-12-2021 ore 14 | 10

(Di venerdì 10 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo i dati del monitoraggio della cabina di regia l’incidenza spinale del covid alivello Nazionale continua ad aumentare 176 per 100.000 abitanti con 355 X 100000 campi della scorsa settimana nel periodo che va dal 16 novembre al 29 novembre le reti medio calcolato sui casi sintomatici stato invece pari a 118 leggermente diminuzione rispetto alla settimana precedente voltiamo pagina un’ordinanza della provincia di Bolzano impone di indossare mascherine ffp2 o di equivalente protezione da 6 anni in su la Direttiva rischia di indurre in errore i geni tanti bambini per i quali questo tipo di dispositivo non esiste nonostante alcuni siti web continuino a proporlo voltiamo ancora pagina il Green pass sarà revocato ai positivi non stop tempoperché risulta ...

Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - news24_inter : Retroscena sulla #Superlega ?? - ViViCentro : Sottili: 'Dobbiamo capitalizzare le occasioni create. Potenza avversario rognoso' #conferenza #JuveStabia #sottili -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

'Abbiamode relato dalla figlia che ci riferiscono che è intubato, all'inizio non si voleva fare nemmeno intubare, e pare che la situazione sia grave, non risponda alle cure'. Il conduttore ...Paradossalmente nellesettimane si sono diffuse nelle famiglie preferenze per il Pfizer come per Moderna, come se fosse un derby, che non trovano una giustificazione plausibile nelle ricerche ...La Juventus è reduce da un buon periodo tra campionato e Champions League, nell’ultima partita è arrivato il successo contro il Malmoe che ha permesso di chiudere il girone al primo posto. In Serie A ...Si è concluso il programma di incontri tra Eni gas e luce, che nel 2022 sarà denominata Plenitude, e i Rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori operanti nel mercato dell'energia.