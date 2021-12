F1 Abu Dhabi, Hamilton ruggisce: rifila 6 decimi a Verstappen in FP2. Ferrari, ottavo Leclerc (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lewis Hamilton e la Mercedes ruggiscono. L'inglese ha iniziato alla grande il weekend che potrebbe regalargli l'ottavo titolo iridato, qualora la spuntasse nei confronti di Max Verstappen. La sentenza ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lewise la Mercedes ruggiscono. L'inglese ha iniziato alla grande il weekend che potrebbe regalargli l'titolo iridato, qualora la spuntasse nei confronti di Max. La sentenza ...

Advertising

SkySportF1 : F1, GP Abu Dhabi: dove salirà il campione, ecco il podio di Yas Marina. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP… - SkySportF1 : F1, Giovinazzi ad Abu Dhabi con un casco dedicato a Raikkonen. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP… - SkySportF1 : Formula 1, Lando Norris: casco 'psichedelico' per il GP Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - GuilleTano5 : RT @Gazzetta_it: Hamilton ruggisce: rifila 6 decimi a Verstappen in FP2. Ferrari, ottavo Leclerc #F1 - FiorinoLuca : Si separano Andy #Murray e Jamie #Delgado. Murray è in prova con Jan De Witt e lavoreranno insieme anche ad Abu Dh… -