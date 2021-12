Vaccini | record di somministrazioni con Moderna per la carenza di scorte di Pfizer | rischio collo di bottiglia per le terze dosi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per la prima volta dall’inizio della campagna vaccinale in Italia ledihanno raggiunto quelle di: la scorsa settimana, tra il 29 novembre e il 5 dicembre, sono state inoculate un milione e 349miladisu un totale di 3 milioni. Non erano mai state così tante in 7 giorni. Ora sta avvenendo il sorpasso: tra lunedì e martedì ledel composto sono state 551mila, contro le 469mila di. Cosa sta accadendo? Per capire il motivo di questo cambio di rotta basta guardare alleche sono rimaste nei frigoriferi: su 5,4 milioni dirimaste, più di 3 milioni sono di. Le fiale dia disposizione dell’Italia si stanno esaurendo. ...

