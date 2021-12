Harry, il consiglio che ha seguito lui stesso: “La felicità va al primo posto” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una scelta, solo una, per salvaguardare la propria felicità e la propria salute mentale. Gli obiettivi da raggiungere, per il Principe Harry, sono sempre stati chiari. Ancora prima di decidere di lasciare la famiglia reale per costruirsi una nuova vita lontano dalla sua terra e dalle persone che lo hanno visto nascere. Tanti i progetti messi in piedi dopo questa sua decisione drastica, a cominciare dalla start up di Life coaching che ha come scopo quello di aiutare le persone nella propria vita privata e sul lavoro. Harry e il tema della salute mentale “Raggiungere le massime prestazioni per avere un impatto positivo sul mondo intero”, queste sono state le parole del principe Harry a Fast Company Magazine, in un una lunga intervista nella quale è anche tornato sul tema della salute mentale al quale è molto legato e che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una scelta, solo una, per salvaguardare la propriae la propria salute mentale. Gli obiettivi da raggiungere, per il Principe, sono sempre stati chiari. Ancora prima di decidere di lasciare la famiglia reale per costruirsi una nuova vita lontano dalla sua terra e dalle persone che lo hanno visto nascere. Tanti i progetti messi in piedi dopo questa sua decisione drastica, a cominciare dalla start up di Life coaching che ha come scopo quello di aiutare le persone nella propria vita privata e sul lavoro.e il tema della salute mentale “Raggiungere le massime prestazioni per avere un impatto positivo sul mondo intero”, queste sono state le parole del principea Fast Company Magazine, in un una lunga intervista nella quale è anche tornato sul tema della salute mentale al quale è molto legato e che ...

