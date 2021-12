Confermato lo spin-off di The Batman su Pinguino, Colin Farrell dal film alla serie tv (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo spin-off di The Batman su Pinguino è ufficiale. Colin Farrell riprenderà il ruolo di uno degli storici nemici di Bruce Wayne dal film (in uscita il prossimo anno) alla serie tv per HBO Max. La conferma giunge da Variety e, secondo quanto riferito, lo show approfondirà l’ascesa al potere di Oswald Cobblepot nel mondo criminale di Gotham. Il progetto era in fase di sviluppo a settembre, ma Farrell non era ancora stato coinvolto. Lauren LeFranc è impegnata a scrivere la sceneggiatura della serie. Insieme a Farrell, il regista di The Batman Matt Reeves e il produttore del film Dylan Clark produrranno esecutivamente la serie su ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo-off di Thesuè ufficiale.riprenderà il ruolo di uno degli storici nemici di Bruce Wayne dal(in uscita il prossimo anno)tv per HBO Max. La conferma giunge da Variety e, secondo quanto riferito, lo show approfondirà l’ascesa al potere di Oswald Cobblepot nel mondo criminale di Gotham. Il progetto era in fase di sviluppo a settembre, manon era ancora stato coinvolto. Lauren LeFranc è impegnata a scrivere la sceneggiatura della. Insieme a, il regista di TheMatt Reeves e il produttore delDylan Clark produrranno esecutivamente lasu ...

