Anticipazioni Una Vita: la confessione choc spiazza tutti (Di martedì 7 dicembre 2021) Una Vita Anticipazioni: tutto quello che accadrà in onda dal 6 all’12 dicembre 2021. Genoveva confesserà! La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid. Nel dettaglio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Una: tutto quello che accadrà in onda dal 6 all’12 dicembre 2021. Genoveva confesserà! La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid. Nel dettaglio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

nicotjne_ : mi sono appena ritrovata davanti uno screen delle anticipazioni e con uno spoiler grande quanto una casa… - infoitcultura : Una Vita anticipazioni: il protagonista viene minacciato, ora rischia grosso - infoitcultura : UNA VITA, anticipazioni dal 13 al 18 dicembre 2021 - hydrange4s : raga sincera io preferisco vedere le anticipazioni in stile è solo una follia un salto nel vento che sentire 5 gior… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 7 dicembre 2021 -