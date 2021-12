Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 16:30 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Viabilità DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO FORTI DISAGI SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE NAPOLI, IN CORSO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA PER CHI E’ DIRETTO A NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A COLLEFERRO PROSEGUIRE SULLA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FERENTINO ALTRO INCIDENTE NELLO STESSO TRATTO MA IN DIREZIONE Roma, AL MOMENTO SONO TRE I CHILOMETRI DI CODA RIENTRIAMO A Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IN USCITA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DA TOGLIATTI AL RACCORDO E ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)DEL 6 DICEMBREORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO FORTI DISAGI SULL’AUTOSTRADA-NAPOLI IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE NAPOLI, IN CORSO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA PER CHI E’ DIRETTO A NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A COLLEFERRO PROSEGUIRE SULLA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FERENTINO ALTRO INCIDENTE NELLO STESSO TRATTO MA IN DIREZIONE, AL MOMENTO SONO TRE I CHILOMETRI DI CODA RIENTRIAMO ASUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IN USCITA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DA TOGLIATTI AL RACCORDO E ...

