Ultime Notizie Roma del 06-12-2021 ore 15:10 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 6 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno entra in vigore oggi in tutta Italia il super Green passa la certificazione verde rinforzata con nuove regole valide fino al 15 gennaio anche in zona Bianca servirà addirittura per prendere il caffè al banco pass che viene rilasciato solo a chi si è vaccinato guarito dal covid E che permette a chi ne è in possesso di continuare a svolgere una serie di attività per chi non è vaccinato subentro nuove restrizioni e tamponi oggi è arrivato anche la prima multa di €400 a Roma Una cinquantenne trasgressore è salito su un tram senza certificazione intanto la variante a me non è arrivata in Sardegna l’ha confermato il sequenziamento ho fatto dal laboratorio di microbiologia virologia di Sassari sul tampone del passeggero Arrivato nei giorni scorsi ad ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)dailynews radiogiornale lunedì 6 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno entra in vigore oggi in tutta Italia il super Green passa la certificazione verde rinforzata con nuove regole valide fino al 15 gennaio anche in zona Bianca servirà addirittura per prendere il caffè al banco pass che viene rilasciato solo a chi si è vaccinato guarito dal covid E che permette a chi ne è in possesso di continuare a svolgere una serie di attività per chi non è vaccinato subentro nuove restrizioni e tamponi oggi è arrivato anche la prima multa di €400 aUna cinquantenne trasgressore è salito su un tram senza certificazione intanto la variante a me non è arrivata in Sardegna l’ha confermato il sequenziamento ho fatto dal laboratorio di microbiologia virologia di Sassari sul tampone del passeggero Arrivato nei giorni scorsi ad ...

