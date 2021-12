Traffico Roma del 06-12-2021 ore 07:30 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani sul raccordo anulare per incidente code lungo la carreggiata esterna tra l’uscita per Roma su della Prenestina fine ma per Traffico in carreggiata interna dalla Casilina alla Laurentina chi le poi sulla diramazione Roma sud e Verso il raccordo anulare da Torrenova a Roma est code lungo l’intero tratto della A24 in direzione della tangenziale est incolonnamenti in ingresso in città sulla Cassia sulla Flaminia sulla Salaria sulla Tiburtina sulla Casilina e sulla Appia in città incidente con possibili disagi al Traffico tu piazzale labicano altezza Piazza di Porta Maggiore un’ultima notizia riguarda il trasporto pubblico ripresa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Termini Centocelle prima ferma per un auto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani sul raccordo anulare per incidente code lungo la carreggiata esterna tra l’uscita persu della Prenestina fine ma perin carreggiata interna dalla Casilina alla Laurentina chi le poi sulla diramazionesud e Verso il raccordo anulare da Torrenova aest code lungo l’intero tratto della A24 in direzione della tangenziale est incolonnamenti in ingresso in città sulla Cassia sulla Flaminia sulla Salaria sulla Tiburtina sulla Casilina e sulla Appia in città incidente con possibili disagi altu piazzale labicano altezza Piazza di Porta Maggiore un’ultima notizia riguarda il trasporto pubblico ripresa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Termini Centocelle prima ferma per un auto ...

