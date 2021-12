Conte, il quasi candidato a Roma che manda in tilt il Pd e preoccupa Di Maio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il quasi sì di domenica, diventa dopo dodici ore il “giammai: devo pensare alla scuola di formazione del M5s”. E così Giuseppe Conte torna nel cono d’ombra della “quasità”. quasi premier, quando aveva Di Maio e Salvini come vice, e da mesi quasi leader di partito perché c’è sempre Beppe Grillo in mezzo che lo chiama “specialista di penultimatum”. Fino a domenica sera Conte è stato anche quasi candidato dei rossogialli nel collegio Roma 1 della Camera: l’Eldorado del Pd. A Letta, Zingaretti e Gualtieri aveva detto: ci sto. Ma quasi. Il presidente del M5s lo nega con forza: dietro al secondo rifiuto di candidarsi a Roma, dopo il no a Primavalle dello scorso ottobre, non c’entra la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilsì di domenica, diventa dopo dodici ore il “giammai: devo pensare alla scuola di formazione del M5s”. E così Giuseppetorna nel cono d’ombra della “tà”.premier, quando aveva Die Salvini come vice, e da mesileader di partito perché c’è sempre Beppe Grillo in mezzo che lo chiama “specialista di penultimatum”. Fino a domenica seraè stato anchedei rossogialli nel collegio1 della Camera: l’Eldorado del Pd. A Letta, Zingaretti e Gualtieri aveva detto: ci sto. Ma. Il presidente del M5s lo nega con forza: dietro al secondo rifiuto di candidarsi a, dopo il no a Primavalle dello scorso ottobre, non c’entra la ...

Advertising

SpallinoPaolo : RT @Marco_DelPanta: Era chiaro, quasi trasparente il giochino di Conte. #ConteLeccaPD puzza di poltrona lontano kilometri - titzbiltz : RT @Massimi68945038: @gladiatoremassi @Gb13Giovanna Ah ah ah non è al governo da quasi un anno , CZ le politiche di stare chiusi in casa ha… - cgregorio52 : RT @Fecchia_pduista: @Bulbasa54718767 @christianrocca @CarloCalenda È vero, ci vorrebbero quasi delle elezioni anticipate, anche solo in un… - Fecchia_pduista : @Bulbasa54718767 @christianrocca @CarloCalenda È vero, ci vorrebbero quasi delle elezioni anticipate, anche solo in… - Batman91307601 : @giallideilimoni Voterei Conte, ma si scava sempre di più la fossa con le sue mani, che fa quasi tenerezza (quasi).… -