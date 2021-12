Opa Cup, a Goms ottimo secondo posto per Lucia Isonni tra le juniores (Di domenica 5 dicembre 2021) L’Opa Cup regala immediatamente soddisfazioni allo sci di fondo bergamasco. Dopo la vittoria in Coppa Italia di Denise Dedei, il movimento orobico ha avuto modo di festeggiare il podio di Lucia Isonni, seconda nella sprint juniores di Goms. La 18enne di Schilpario ha contributo a una giornata magica per la Nazionale Italiana terminando la prova in tecnica libera alle spalle della connazionale Nadine Laurent. Reduce dal nono posto nella 5 chilometri vinta dalla valdostana, la portacolori dell’Esercito è migliorata gradualmente cogliendo l’ottavo tempo in qualificazione e ottenendo così l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Brava a risparmiare energie sia nella batteria dei quarti di finale che in quella di semifinale (vinte entrambe dalla francese Liv Coupat), la giovane scalvina si è messa in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) L’Opa Cup regala immediatamente soddisfazioni allo sci di fondo bergamasco. Dopo la vittoria in Coppa Italia di Denise Dedei, il movimento orobico ha avuto modo di festeggiare il podio di, seconda nella sprintdi. La 18enne di Schilpario ha contributo a una giornata magica per la Nazionale Italiana terminando la prova in tecnica libera alle spalle della connazionale Nadine Laurent. Reduce dal nononella 5 chilometri vinta dalla valdostana, la portacolori dell’Esercito è migliorata gradualmente cogliendo l’ottavo tempo in qualificazione e ottenendo così l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Brava a risparmiare energie sia nella batteria dei quarti di finale che in quella di semifinale (vinte entrambe dalla francese Liv Coupat), la giovane scalvina si è messa in ...

