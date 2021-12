13enne appoggia lo smartphone in carica sul bordo della vasca | muore fulminata | salva l’amica

(Di domenica 5 dicembre 2021) Hato il telefonino sulda bagno dopo averlo messo inma, insieme ad una coetanea è stata investita da una violenta selettrica ed è morta in ospedale Ha dell’incredibile quanto accaduto ad una ragazzina di soli 13 anni e ad un’amica, investite in pieno da una potente selettrica L'articolo NewNotizie.it.

Ha appoggiato il telefonino sul bordo della vasca da bagno dopo averlo messo in carica ma, insieme ad una coetanea è stata investita da una violenta scarica elettrica ed è morta in ospedale ...Sabato 29 novembre, due adolescenti sono state colpite da una forte scarica elettrica proveniente da un cellulare mentre erano in un bagno. Se una delle due adolescenti è stata dimessa martedì dall'os ...