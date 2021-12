“Non sei da sola…”. GF Vip, Lulù Selassiè sul letto a sorpresa insieme all’altro vip: dopo Manuel cambia tutto (Di sabato 4 dicembre 2021) Lulù Selassiè è stata la protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: prima l’ennesimo scontro con Manuel Bortuzzo, poi la litigata con Maria Monsè. Per la princess è stata una serata complessa. “Il suo (di Manuel, ndr) atteggiamento mi ha fatto male, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole – ha detto ad Alfonso Signorini -. Non è né mio figlio né mio marito. Io non l’ho mai amato perché per amare una persona ci vuole ben altro. E non ho nemmeno mai pensato che fossimo fidanzati. Qui dentro eravamo visti come una coppia, ma non è che uno si fidanzi così da un giorno all’altro”. Poi è scoppiata a piangere quando è stata nominata dall’ex nuotatore. L’altro momento delicato per Lulù Selassiè è stato il litigio con Maria Monsè. Tra le due si è sfiorata la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)è stata la protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: prima l’ennesimo scontro conBortuzzo, poi la litigata con Maria Monsè. Per la princess è stata una serata complessa. “Il suo (di, ndr) atteggiamento mi ha fatto male, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole – ha detto ad Alfonso Signorini -. Non è né mio figlio né mio marito. Io non l’ho mai amato perché per amare una persona ci vuole ben altro. E non ho nemmeno mai pensato che fossimo fidanzati. Qui dentro eravamo visti come una coppia, ma non è che uno si fidanzi così da un giorno”. Poi è scoppiata a piangere quando è stata nominata dall’ex nuotatore. L’altro momento delicato perè stato il litigio con Maria Monsè. Tra le due si è sfiorata la ...

