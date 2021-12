Everton | Benitez a rischio esonero | convocata una riunione d’emergenza

(Di sabato 4 dicembre 2021) Rafaè aunadi emergenza. Sono ore calde in casaper il futuro del tecnico Rafaè a. Come riportato dal Mirror, è stataunadi emergenza per decidere le sorti del tecnico spagnolo sulla panchina dell’. L’ex Napoli e Liverpool ha totalizzato solamente quattordici punti e occupa la quindicesima posizione in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il futuro di Rafasulla panchina dell'è fortemente a rischio, a riportarlo è The Transfert Tavern . L'allenatore spagnolo non vince in campionato da 8 partite in Premier e per prendere una decisione a ...Napoli Calcio - Non se la passa benissimo Rafain Premier League. Come infatti riporta il Mirror, il tecnico spagnolo è in realtà sempre più a rischio esonero alla guida dell'. La sua squadra, del resto, è attualmente al 14° posto ...L'Everton sta pensando all'esonero di Rafa Benitez. I Toffees sono in piena crisi e l'allenatore spagnolo potrebbe perdere il posto.Rafa Benitez è a rischio esonero: convocata una riunione di emergenza. Sono ore calde in casa Everton per il futuro del tecnico Rafa Benitez è a rischio esonero. Come riportato dal Mirror, è stata con ...