Rfi avvia la gara per nuove tecnologie alla stazione di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hato il bando diper l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Apparato centrale computerizzato (Acc)* delladiper un importo pari a circa 9,5 milioni di euro. Si tratta di un intervento prioritario per lo sviluppo del nodo di, propedeutico al raddoppio Ponte San Pietro –– Montello, il PRG, la nuovae per il nuovo collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio. Ledi segnalamento ferroviario, tra le più avanzate al mondo, incrementeranno l’affidabilità dell’infrastruttura e una migliore gestione della circolazione ferroviaria in termini di regolarità e puntualità dei treni. Inoltre la loro ...