Fedez, ospite ad Amici: lo scivolone nelle storie su Instagram (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da settimane al centro dell’attenzione per il suo ultimo album “Disumano”, Fedez si è trovato nuovamente protagonista di uno scivolone social. Il rapper, infatti, si è lasciato sfuggire un’inaspettata ospitata in un’importante programma di Mediaset. LA GAFFE SU Instagram – Com’è noto per i fan dell’artista, Federico non è affatto estraneo agli spoiler. In passato, infatti, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da settimane al centro dell’attenzione per il suo ultimo album “Disumano”,si è trovato nuovamente protagonista di unosocial. Il rapper, infatti, si è lasciato sfuggire un’inaspettata ospitata in un’importante programma di Mediaset. LA GAFFE SU– Com’è noto per i fan dell’artista, Federico non è affatto estraneo agli spoiler. In passato, infatti, L'articolo

Advertising

ClaudiaGiunti : RT @amicii_news: ?? FEDEZ prossimamente ad #Amici21 come ospite per cantare “Sapore” e ha proposto ai ballerini di creargli una coreografia… - plusvalinter : @SuperSoftMeg Ospite di Fedez e Luis a muschio selvaggio - thebrexix : RT @amicii_news: ?? FEDEZ prossimamente ad #Amici21 come ospite per cantare “Sapore” e ha proposto ai ballerini di creargli una coreografia… - hznll28 : RT @amicii_news: ?? FEDEZ prossimamente ad #Amici21 come ospite per cantare “Sapore” e ha proposto ai ballerini di creargli una coreografia… - sognasempre_ : RT @amicii_news: ?? FEDEZ prossimamente ad #Amici21 come ospite per cantare “Sapore” e ha proposto ai ballerini di creargli una coreografia… -