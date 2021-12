Oggi giovedì 2 dicembre Barbanera consiglia | la raccolta dei cachi

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ultime battute di Luna calante, ideale per la semina in semenzaio protetto, pure sul balcone, di radicchi, lattuga e valerianella. A chiedere invece di essere raccolti sono gli ultimi frutti dell'...

Advertising

vitalba76 : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, giovedì 2 dicembre, con la Luna nel segno dello Scorpione. Buona lettura e felice giornata! http… - Massimo61887081 : RT @Mariangela_Pas: Quest’oggi qualcosa di più.. deciso ?? buon giovedì a tutti???? @PEsibizionismo @le_sexy_vicine @GlamouReflex @Esibizioni… - 2Ehmobasta : RT @DonFabrizioC: Un caffè e le tue labbra da baciare, questo dovrebbe essere il mio buongiorno. Sono al bar e, #nonAvendo le tue labbra d… - Fabio1974bac : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, giovedì 2 dicembre, con la Luna nel segno dello Scorpione. Buona lettura e felice giornata! http… - ricsorrentino2 : Buon giovedì a tutti e buon onomastico a Bibiana. VOTI STELLARI di OGGI (e, se lo conoscete, leggete anche quello d… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi giovedì

Giornale di Sicilia

Ultime battute di Luna calante, ideale per la semina in semenzaio protetto, pure sul balcone, di radicchi, lattuga e valerianella. A chiedere invece di essere raccolti sono gli ultimi frutti dell'...Papa Francesco parte2 dicembre , per il viaggio che, fino a lunedì 6, lo porterà prima Cipro e poi in Grecia , con tappa finale all'isola di Lesbo: il 35/o del suo Pontificato , che farà salire a 55 i Paesi ...