AEW: Ancora deludenti gli ascolti di Dynamite, sono i peggiori da maggio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da quando Dynamite ha cominciato ad essere trasmesso in contemporanea in tutti gli Stati Uniti gli ascolti dello show principale della AEW sembrano essere sempre più in sofferenza. Questa settimana, secondo quanto riportato da Dave Meltzer del Wrestling Observer, era un’occasione d’oro, senza la competizione della NBA e con una card davvero eccellente. Dynamite di questo mercoledì ha totalizzato 0.31 di rating 18-49 e 861.000 spettatori in media durante le due ore, un calo del 4,1% rispetto alla settimana scorsa in cui eravamo in un episodio pre-festivo dato che eravamo alla sera della vigilia del Ringraziamento. Si tratta del peggior dato per un Dynamite trasmesso il mercoledì sera dal 19 maggio 2021. Il dato più negativo, se vogliamo, è che Dynamite risulta in calo anche ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da quandoha cominciato ad essere trasmesso in contemporanea in tutti gli Stati Uniti glidello show principale della AEW sembrano essere sempre più in sofferenza. Questa settimana, secondo quanto riportato da Dave Meltzer del Wrestling Observer, era un’occasione d’oro, senza la competizione della NBA e con una card davvero eccellente.di questo mercoledì ha totalizzato 0.31 di rating 18-49 e 861.000 spettatori in media durante le due ore, un calo del 4,1% rispetto alla settimana scorsa in cui eravamo in un episodio pre-festivo dato che eravamo alla sera della vigilia del Ringraziamento. Si tratta del peggior dato per untrasmesso il mercoledì sera dal 192021. Il dato più negativo, se vogliamo, è cherisulta in calo anche ...

