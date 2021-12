Nuoto, Scozzoli è positivo al Covid-19. Detti e Carraro in quarantena preventiva (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un episodio di Covid 19 si verifica nel bel mezzo dei Campionati Assoluti in vasca corta a Riccione e a pochi giorni dai Mondiali in vasca corta di scena ad Abu Dhabi (16-21 dicembre). Fabio Scozzoli è risultato positivo al Covid 19 e non ha preso parte ai 100 rana. Per questo motivo, anche Gabriele Detti (compagno di stanza) e la fidanzata Martina Carraro si trovano in quarantena preventiva. Per loro forfait in mattinata nei 200 stile libero e nei 50 rana. Si attendono novità. Come riporta Rai Sport, il tampone di Gabriele Detti ha dato esito negativo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un episodio di19 si verifica nel bel mezzo dei Campionati Assoluti in vasca corta a Riccione e a pochi giorni dai Mondiali in vasca corta di scena ad Abu Dhabi (16-21 dicembre). Fabioè risultatoal19 e non ha preso parte ai 100 rana. Per questo motivo, anche Gabriele(compagno di stanza) e la fidanzata Martinasi trovano in. Per loro forfait in mattinata nei 200 stile libero e nei 50 rana. Si attendono novità. Come riporta Rai Sport, il tampone di Gabrieleha dato esito negativo. SportFace.

