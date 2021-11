"Io sono Giorgia e ti battezzo". Il neo direttore di Rai News presenta il libro della Meloni (Di martedì 30 novembre 2021) "Io sono Giorgia" e ti battezzo. Oggi pomeriggio alle 17.45 nell'aula consiliare del Comune di Civitavecchia la leader di Fratelli d'Italia presenterà la sua biografia con Paolo Petrecca, neo direttore di RaiNews in quota, appunto, Giorgia Meloni. Nessuno scandalo né indignazione: così fan tutti o molti. In Rai la lista dei direttori dei tg di area che presentano libri dei leader o moderano convegni politici è lunghissima (Gennaro Sangiuliano ne è stato il precursore, legittimamente, ma il vizietto c'è anche a sinistra). Nel caso di Petrecca colpisce il tempismo, questo sì. Dopo la tormentata vicenda delle nomine in Viale Mazzini con una spartizione che ha accontentato tutti o quasi (vedi Giuseppe Conte e il suo M5s) alla fine per la prima volta ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 novembre 2021) "Io" e ti. Oggi pomeriggio alle 17.45 nell'aula consiliare del Comune di Civitavecchia la leader di Fratelli d'Italia presenterà la sua biografia con Paolo Petrecca, neodi Raiin quota, appunto,. Nessuno scandalo né indignazione: così fan tutti o molti. In Rai la lista dei direttori dei tg di area cheno libri dei leader o moderano convegni politici è lunghissima (Gennaro Sangiuliano ne è stato il precursore, legittimamente, ma il vizietto c'è anche a sinistra). Nel caso di Petrecca colpisce il tempismo, questo sì. Dopo la tormentata vicenda delle nomine in Viale Mazzini con una spartizione che ha accontentato tutti o quasi (vedi Giuseppe Conte e il suo M5s) alla fine per la prima volta ...

