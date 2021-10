Tampon tax: l’Iva sugli assorbenti scenderà dall 22% al 10% (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riduzione della Tampon tax all’interno del “Documento programmatico di bilancio per il 2022?. La misura prevede la riduzione dell’Iva sugli assorbenti dall’attuale 22% al 10%. Tampon tax: cosa prevede la nuova misura sugli assorbenti In Italia per i beni di prima necessità, come molti prodotti alimentari, l’Iva è fissata al 4% o al 10% e per molti altri prodotti esistono aliquote ridotte al 5%. l’Iva ordinaria al 22% classifica gli assorbenti come beni di lusso, al pari di vino, vestiti e sigarette e dunque non soggetti a tassazione ridotta. Ora il Consiglio dei Ministri ha approvato una manovra per ridurre l’Iva sugli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riduzione dellatax all’interno del “Documento programmatico di bilancio per il 2022?. La misura prevede la riduzione del’attuale 22% al 10%.tax: cosa prevede la nuova misuraIn Italia per i beni di prima necessità, come molti prodotti alimentari,è fissata al 4% o al 10% e per molti altri prodotti esistono aliquote ridotte al 5%.ordinaria al 22% classifica glicome beni di lusso, al pari di vino, vestiti e sigarette e dunque non soggetti a tassazione ridotta. Ora il Consiglio dei Ministri ha approvato una manovra per ridurre...

