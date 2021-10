Clima: Draghi, 'Ue da sola non può farcela, agire tutti in modo incisivo' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Nella lotta al cambiamento Climatico "l'Unione europea si è posta obiettivi ambiziosi. Questi includono la riduzione delle emissioni di gas Climalteranti del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, e il raggiungimento di zero emissioni nette nel 2050. Tuttavia, senza il coinvolgimento delle maggiori economie mondiali non potremo rispettare gli accordi di Parigi e contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. "L'Unione europea è responsabile di appena l'8% delle emissioni globali. I Paesi del G20 nel loro complesso ne producono circa tre quarti del totale. La crisi Climatica può essere gestita solo se tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Nella lotta al cambiamentotico "l'Unione europea si è posta obiettivi ambiziosi. Questi includono la riduzione delle emissioni di gaslteranti del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, e il raggiungimento di zero emissioni nette nel 2050. Tuttavia, senza il coinvolgimento delle maggiori economie mondiali non potremo rispettare gli accordi di Parigi e contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. "L'Unione europea è responsabile di appena l'8% delle emissioni globali. I Paesi del G20 nel loro complesso ne producono circa tre quarti del totale. La crisitica può essere gestita solo se...

