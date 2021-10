Osimhen stella del Napoli: ora vale più di 100 milioni di euro (Di martedì 19 ottobre 2021) Calciomercato Napoli: adesso Victor Osimhen ha una valutazione superiore ai 100 milioni di euro Victor Osimhen sta conquistando tutti a suon di gol e prestazioni. I suoi numeri stanno trascinando il Napoli in vetta alla classifica di Serie A e si ripercutono anche sulla valutazione di mercato. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante nigeriano ora vale oltre i 100 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Calciomercato: adesso Victorha una valutazione superiore ai 100diVictorsta conquistando tutti a suon di gol e prestazioni. I suoi numeri stanno trascinando ilin vetta alla classifica di Serie A e si ripercutono anche sulla valutazione di mercato. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante nigeriano oraoltre i 100di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Osimhen stella del #Napoli: ora vale più di 100 milioni di euro - CatoneEmanuele : Nella stagione dei grandi addii, #Osimhen non fa rimpiangere gli illustri colleghi. Anzi... #Napoli… - CalcioNews24 : Victor #Osimhen è l’arma in più del #Napoli capolista. Nell’anno in cui vanno via #CristianoRonaldo e #Lukaku, è lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen stella Vola come Ronaldo, determina come Lukaku: Osimhen è il nuovo Re della Serie A Victor Osimhen è l'arma in più del Napoli capolista. Nell'anno in cui vanno via Cristiano Ronaldo e Lukaku, è lui la stella della Serie A Il Napoli vola in Serie A a punteggio pieno e in vetta alla ...

qualcosa di incredibile" " Spalletti, Di Canio canta le lodi di Osimhen ... Osimhen aveva progettato la sesta vittoria in campionato della stagione del Napoli con il suo sesto gol in quattro partite. E Spalletti è stato contento di vedere la stella delle Super Eagles ...

Osimhen stella del Napoli: ora vale più di 100 milioni di euro Calcio News 24 Napoli, Pasquato elogia Osimhen: "Non lo scopriamo oggi" L'ex attaccante del Legia ha parlato del fuoriclasse nigeriano e del suo adattamento al campionato italiano: "Ha un grandissimo futuro davanti" ...

Osimhen stella del Napoli: ora vale più di 100 milioni di euro Calciomercato Napoli: adesso Victor Osimhen ha una valutazione superiore ai 100 milioni di euro Victor Osimhen sta conquistando tutti a suon di gol e prestazioni. I suoi numeri stanno trascinando il N ...

Victorè l'arma in più del Napoli capolista. Nell'anno in cui vanno via Cristiano Ronaldo e Lukaku, è lui ladella Serie A Il Napoli vola in Serie A a punteggio pieno e in vetta alla ......aveva progettato la sesta vittoria in campionato della stagione del Napoli con il suo sesto gol in quattro partite. E Spalletti è stato contento di vedere ladelle Super Eagles ...L'ex attaccante del Legia ha parlato del fuoriclasse nigeriano e del suo adattamento al campionato italiano: "Ha un grandissimo futuro davanti" ...Calciomercato Napoli: adesso Victor Osimhen ha una valutazione superiore ai 100 milioni di euro Victor Osimhen sta conquistando tutti a suon di gol e prestazioni. I suoi numeri stanno trascinando il N ...