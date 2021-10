Magic The Gathering invaso dall'universo di Stranger Things! Tutti i dettagli di un grande crossover (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo il successo del precedente Secret Lair (una selezione di carte famose ristampate in formato premium) a tema Walking Dead, Wizards of The Coast ha deciso di espandere ancora di più il proprio multiverso di cultura pop per Magic The Gathering, annunciando un nuovo bundle dedicato alla famosissima serie Netflix Stranger Things. Disponibile nelle versioni foil tradizionale e non foil, il drop presenta otto nuovissime carte e un Segnalino Indizio unico. I fan possono divertirsi con i loro personaggi preferiti dello show, inclusi Jim, Dustin e Undici, e sfruttare i loro talenti unici per partite indimenticabili. Altre carte includono: Mike, the Dungeon Master, Mind Flayer, the Shadow e Will the Wise. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo il successo del precedente Secret Lair (una selezione di carte famose ristampate in formato premium) a tema Walking Dead, Wizards of The Coast ha deciso di espandere ancora di più il proprio multiverso di cultura pop perThe, annunciando un nuovo bundle dedicato alla famosissima serie NetflixThings. Disponibile nelle versioni foil tradizionale e non foil, il drop presenta otto nuovissime carte e un Segnalino Indizio unico. I fan possono divertirsi con i loro personaggi preferiti dello show, inclusi Jim, Dustin e Undici, e sfruttare i loro talenti unici per partite indimenticabili. Altre carte includono: Mike, the Dungeon Master, Mind Flayer, the Shadow e Will the Wise. Leggi altro...

Advertising

swankylay_ : @FadboyAFC Hahahaha hahaha. Tell Ronaldo na to do the magic @_lumystrokez - Scuffi_official : Ci pensa Riccardo da Forlì, per gli empolesi Ricky The Magic - CentotrentunoC : SARDI ON THE ROAD ???? Nuova puntata della rubrica che monitora il rendimento dei calciatori isolani che giocano fuo… - lightscenery : RT @LMHQIT: È adesso disponibile la nuova puntata del podcast “The Power of Little Mix” a cura di @samprance in cui le @LittleMix parlano d… - radiokemonia : Stai ascoltando: The Police-Every Little Thing She Does Is Magic La musica anni 80 solo su -