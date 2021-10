Lite per posto auto, 34enne ferita gravemente nel Napoletano (Di martedì 19 ottobre 2021) E' in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, la donna ferita da tre fendenti durante una Lite nata probabilmente per un posto auto conteso in via Campana, a Quarto (Napoli). Uno dei tre colpi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) E' in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, la donnada tre fendenti durante unanata probabilmente per unconteso in via Campana, a Quarto (Napoli). Uno dei tre colpi ...

PagliariniSte : ?? La violenza del giorno su una donna. #Ancona. Al culmine dell'ennesima lite, lui ha preso un coltello in cucina… - corrmezzogiorno : #Napoli Lite per un posto auto: donna accoltellata e ferita gravemente - LaCittaSalerno : +++ IL CASO +++ Lite per una donna "contesa". Tra i rivali finisce a schiaffi LEGGI QUI -->…

Ultime Notizie dalla rete : Lite per Lite per posto auto, 34enne ferita gravemente nel Napoletano E' in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, la donna ferita da tre fendenti durante una lite nata probabilmente per un posto auto conteso in via Campana, a Quarto (Napoli). Uno dei tre colpi l'ha raggiunta all'osso sacro. La donna, 34 anni, è ricoverata all'ospedale di Pozzuoli. Sono in ...

Lite per posto auto, 34enne ferita gravemente nel Napoletano ANSA Nuova Europa Idranti contro manifestanti a Trieste: lite Salvini-governo La ministra degli Interni Lamorgese: ‘Niente ombre sulla polizia’. La legge contestata dal leader della LEga l’aveva voluta lui ...

Donna accoltellata a Marano dopo una lite per un parcheggio Testata registrata presso il Tribunale di Napoli n°41 del 12/10/2016 . Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce all'ombr ...

