I tre ballerini morti in Arabia Saudita, il ricordo social degli amici: “Danzate anche sulle nuvole” (Di martedì 19 ottobre 2021) I tre ballerini morti in Arabia Saudita, il ricordo social degli amici. Sono ancora tutte da accertare le cause dell’incidente che ha portato alla morte dei tre ballerini italiani Giampiero Giarri, Antonio Caggianelli e Nicolas Esposito. I danzatori si trovavano in Arabia Saudita con la compagnia per la quale lavoravano per l’inaugurazione di un teatro. Avevano deciso di usare il giorno libero per scoprire il deserto. I due veicoli sui quali viaggiavano sono finiti in una scarpata. “Non riesco a trovare un senso a tutto questo. So solo che la vita sa essere davvero crudele. Mi mancherai amico mio” scrive su Instagram Giò Di Tonno, cantante e attore ora protagonista del musical Notre ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 19 ottobre 2021) I trein, il. Sono ancora tutte da accertare le cause dell’incidente che ha portato alla morte dei treitaliani Giampiero Giarri, Antonio Caggianelli e Nicolas Esposito. I danzatori si trovavano incon la compagnia per la quale lavoravano per l’inaugurazione di un teatro. Avevano deciso di usare il giorno libero per scoprire il deserto. I due veicoli sui quali viaggiavano sono finiti in una scarpata. “Non riesco a trovare un senso a tutto questo. So solo che la vita sa essere davvero crudele. Mi mrai amico mio” scrive su Instagram Giò Di Tonno, cantante e attore ora protagonista del musical Notre ...

