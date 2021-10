Puglia, ballottaggi: le conferme dei sindaci uscenti, due M5S. Cerignola riparte con il centrosinistra. Centrodestra sconfitto ovunque Bonito, Parisi, Quarto, Innamorato e Chieco (Di lunedì 18 ottobre 2021) Due sindaci sono del movimento 5 stelle: Raimondo Innamorato a Noicattaro e Vito Parisi a Ginosa. Confermati. Così come sono confermati Fabrizio Quarto a Massafra e Pasquale Chieco a Ruvo di Puglia, esponenti del centrosinistra più M5S compreso Con. Cerignola, che esce dal commissariamento per infiltrazioni mafiose, si affida al sindaco Francesco Bonito, del centrosinistra. Il Centrodestra ha perso ovunque, nei ballottaggi pugliesi come quasi ovunque in Italia. Città metropolitana di Bari NOICATTARO – Raimondo Innamorato 54,66 RUVO DI Puglia – Pasquale Chieco 51,9 Provincia di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) Duesono del movimento 5 stelle: Raimondoa Noicattaro e Vitoa Ginosa. Confermati. Così come sono confermati Fabrizioa Massafra e Pasqualea Ruvo di, esponenti delpiù M5S compreso Con., che esce dal commissariamento per infiltrazioni mafiose, si affida al sindaco Francesco, del. Ilha perso, neipugliesi come quasiin Italia. Città metropolitana di Bari NOICATTARO – Raimondo54,66 RUVO DI– Pasquale51,9 Provincia di ...

