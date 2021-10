La prova del primo lunedì con Green pass obbligatorio sul lavoro: ancora un aumento dei certificati di malattia (+14%) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel primo lunedì di Green pass obbligatorio anche sul lavoro, sono aumentati i certificati di malattia. L’Inps lo dice chiaramente: sono stati ricevuti oggi, 18 ottobre, fino alle 17, ben 152.780 certificati di malattia contro i 133.270 di lunedì scorso, 11 ottobre (quando la certificazione verde anti-Covid non era ancora obbligatoria sul lavoro). Questo significa che c’è stato un aumento del 14,6 per cento. In Umbria addirittura è stato registrato un aumento del 32 per cento di certificati di malattia fino a tre giorni per assenze dal lavoro nel settore privato. Il confronto, in ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Neldianche sul, sono aumentati idi. L’Inps lo dice chiaramente: sono stati ricevuti oggi, 18 ottobre, fino alle 17, ben 152.780dicontro i 133.270 discorso, 11 ottobre (quando la certificazione verde anti-Covid non eraobbligatoria sul). Questo significa che c’è stato undel 14,6 per cento. In Umbria addirittura è stato registrato undel 32 per cento didifino a tre giorni per assenze dalnel settore privato. Il confronto, in ...

