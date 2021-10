Fiorentina brutta, Vlahovic spento: il Venezia fa il colpo con Aramu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si chiude con la sorpresa l'ottava giornata di serie A, con il Venezia che batte 1 - 0 al Penzo una brutta Fiorentina. Risultato meritato, perché i veneti giocano un buon primo tempo, vengono premiati ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si chiude con la sorpresa l'ottava giornata di serie A, con ilche batte 1 - 0 al Penzo una. Risultato meritato, perché i veneti giocano un buon primo tempo, vengono premiati ...

