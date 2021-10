Amici 21, Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano: “Sei malefica” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alessandra Celentano ha accolto con sarcasmo la notizia dell’arrivo di Raimondo Todaro nel cast della ventunesima edizione di Amici, certa che tra loro ci sarebbero state scintille. Le previsioni della professoressa di danza si sono rivelate più che fondate, dal momento che Alessandra e Raimondo hanno due visioni totalmente differenti di quello che dovrebbe essere un bravo ballerino. È il caso di Serena, sostenuta da Todaro che ne apprezza movimenti ed entusiasmo, e totalmente bocciata da Alessandra che non riesce a passare sopra al fisico della ballerina, non perdonando qualche chilo in più. Tornata in pista dopo un infortunio, Serena ha dovuto affrontare una coreografia complessa, decisamente non nelle sue corde, assegnata ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha accolto con sarcasmo la notizia dell’arrivo dinel cast della ventunesima edizione di, certa che tra loro ci sarebbero state scintille. Le previsioni della professoressa di danza si sono rivelate più che fondate, dal momento chehanno due visioni totalmente differenti di quello che dovrebbe essere un bravo ballerino. È il caso di Serena, sostenuta dache ne apprezza movimenti ed entusiasmo, e totalmente bocciata dache non riesce a passare sopra al fisico della ballerina, non perdonando qualche chilo in più. Tornata in pista dopo un infortunio, Serena ha dovuto affrontare una coreografia complessa, decisamente non nelle sue corde, assegnata ...

