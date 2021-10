"Vi racconto com'era lavorare con Federico Fellini" (Di domenica 17 ottobre 2021) Conserva i pattini che non ha usato più dentro l’armadio dei maglioni, ma di pattinare forse non ha smesso mai. Per Federico e per se stessa, giacché le cose che rendono felici sempre continuano nel sogno. Silvana Fusacchia recitò poco ma bene perché non voleva diventare attrice, soltanto accontentare il maestro che dalla sua presenza s’accendeva di allegria innocente. Curioso di cogliere l’animo di quel volto preraffaellita e scanzonato, che apparteneva a una ventiduenne forse antica quanto lui che andava verso i sessanta, Fellini le diede una parte nel ‘Casanova’ poi la consegnò al ruolo dell’enigmatica Gabriella, che sui pattini compie per “fioretto” 300 giri al giorno nel concitato albergo di ‘La città delle donne’. Silvana, come conobbe Fellini? Frequentavo Antonello Geleng, il figlio del pittore Rinaldo che collaborava con ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 17 ottobre 2021) Conserva i pattini che non ha usato più dentro l’armadio dei maglioni, ma di pattinare forse non ha smesso mai. Pere per se stessa, giacché le cose che rendono felici sempre continuano nel sogno. Silvana Fusacchia recitò poco ma bene perché non voleva diventare attrice, soltanto accontentare il maestro che dalla sua presenza s’accendeva di allegria innocente. Curioso di cogliere l’animo di quel volto preraffaellita e scanzonato, che apparteneva a una ventiduenne forse antica quanto lui che andava verso i sessanta,le diede una parte nel ‘Casanova’ poi la consegnò al ruolo dell’enigmatica Gabriella, che sui pattini compie per “fioretto” 300 giri al giorno nel concitato albergo di ‘La città delle donne’. Silvana, come conobbe? Frequentavo Antonello Geleng, il figlio del pittore Rinaldo che collaborava con ...

"Vi racconto com'era lavorare con Federico Fellini" Il Foglio

