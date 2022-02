Tutti gli errori dei Liberisti italiani di Andrea Bernaudo (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA. Non ho guardato fin da subito con particolare interesse il nuovo partito Liberisti italiani, iniziativa politica di Andrea Bernaudo, del quale è fondatore e presidente. Sono venuta a conoscenza di questo partito (fondato nel febbraio del 2020) attraverso uno spezzone di una intervista circolata su facebook nella quale Bernardo sosteneva, fra le altre cose, che la pandemia ha favorito i dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori del settore privato.Non voglio soffermarmi sulla liceità o meno di questa affermazione, ma in quel momento non mi apparve una grande uscita, particolarmente appropriata ad attrarre a sé un elettorato nuovo in una delle città con un numero di dipendenti pubblici sopra la media nazionale. Parliamo di Roma, perché Liberisti italiani ha fatto la sua comparsa ... Leggi su lameteora.info (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA. Non ho guardato fin da subito con particolare interesse il nuovo partito, iniziativa politica di, del quale è fondatore e presidente. Sono venuta a conoscenza di questo partito (fondato nel febbraio del 2020) attraverso uno spezzone di una intervista circolata su facebook nella quale Bernardo sosteneva, fra le altre cose, che la pandemia ha favorito i dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori del settore privato.Non voglio soffermarmi sulla liceità o meno di questa affermazione, ma in quel momento non mi apparve una grande uscita, particolarmente appropriata ad attrarre a sé un elettorato nuovo in una delle città con un numero di dipendenti pubblici sopra la media nazionale. Parliamo di Roma, perchéha fatto la sua comparsa ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? TUTTI i numeri della pandemia migliorano. ?? TUTTI gli altri Paesi fanno ormai a gara per togliere ogni restrizion… - rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - Quirinale : #Mattarella: Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età,… - MD800216 : RT @markobianchi87: @idoneistem2021 @LuigiGallo15 @Lucia_Ciampi @ApreaValentina @FloridiaBarbara @ellabucalo @luisangrisani @PacificoTweet… - antonellacirce1 : RT @valedido_91: Art3:Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale[.]senza distinzione di[.]condizioni personali e sociali. È compito della… -