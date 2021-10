Scuola, Legambiente sui fondi del Recovery: “Servono lavori su istituti, mense e palestre. Italia ancora divisa, Sud e Isole penalizzati” (Di domenica 17 ottobre 2021) A pochi giorni dall’annuncio del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sulla ripartizione dei fondi del Pnrr previsti per la Scuola, Legambiente pubblica il XXI rapporto di EcosistemaScuola (dati 2020), l’indagine che fa il punto sullo stato di salute di oltre 7mila edifici di 98 capoluoghi di provincia, frequentati da oltre 1,4 milioni di studenti. E scatta una fotografia fin troppo nitida: la Scuola continua ad andare a due velocità, con un ampio divario tra gli istituto del Centro Nord e quelli del Sud e delle Isole sul fronte dell’edilizia e dei servizi, complice anche la pandemia che ha aumentato disparità, dispersione scolastica e disagio sociale. Da qui la richiesta dell’associazione: “I 17 miliardi di euro del Pnrr previsti per la Scuola, di cui 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) A pochi giorni dall’annuncio del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sulla ripartizione deidel Pnrr previsti per lapubblica il XXI rapporto di Ecosistema(dati 2020), l’indagine che fa il punto sullo stato di salute di oltre 7mila edifici di 98 capoluoghi di provincia, frequentati da oltre 1,4 milioni di studenti. E scatta una fotografia fin troppo nitida: lacontinua ad andare a due velocità, con un ampio divario tra gli istituto del Centro Nord e quelli del Sud e dellesul fronte dell’edilizia e dei servizi, complice anche la pandemia che ha aumentato disparità, dispersione scolastica e disagio sociale. Da qui la richiesta dell’associazione: “I 17 miliardi di euro del Pnrr previsti per la, di cui 5 ...

